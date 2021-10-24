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В Беларуси пошел снег. Есть видео
Сегодня, 24 октября 2021 года, белорусское Euroradio показало кадры снегопада в северной части страны
Об этом информирует Еспресо.TV .
"В Витебске выпал первый снег", - отмечается в подписи к видео.
Как отмечают журналисты, это в первое такое явление этой осенью на территории Беларуси.
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