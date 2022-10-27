В Беларуси полным ходом идет мобилизация, - теневой министр обороны Валерий Сахащик
Все части соединения Сил специальных операций Беларуси доукомплектовываются до штатов военного времени, также массово вручают повестки и блокируют выезд за границу
Об этом рассказал министр обороны теневого правительства Тихановской, бывший командир бригады беларусских десантников подполковник запаса Валерий Сахащик, передает "Главком".
"Мобилизация идет полным ходом. Начинали с военнослужащих всех категорий: солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, служивших в Силах специальных операций. Призывали до возраста 35 лет. Сейчас уже и старших забирают в армию", – рассказал Сахащик.
Подполковник рассказал, что все части соединения Сил специальных операций Беларуси доукомплектовываются до штатов военного времени.
"О сухопутных войсках точной информации нет. Но призывы присоединяться к армии имеют место повсюду. Беларусов уже не выпускают за границу, вручают повестки, это уже носит массовый характер", - добавил Сахащик.
Беларусов, которые пытаются протестовать против мобилизации, избивают и куда-то забирают. В частности, в одном из военкоматов Витебской области несколько дней 50 человек прибыли за повестками. Двое солдат запаса стали задавать вопросы военным: "Куда? Зачем? Сколько? Не отправят ли нас на войну? На войну мы не хотим!" По словам Сахащика, военком не стал отвечать на вопросы. А потом к ребятам пришли омоновцы, избили их резиновыми дубинками, заковали в наручники, бросили в машину и куда-то отвезли. Больше подобных вопросов никто из призванных не задавал.
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