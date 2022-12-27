Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

Он подчеркнул, что создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, не отмечается, и что ВСУ и подразделения ГПСУ готовы к любому развитию событий. Спикер подчеркнул, что укрепление границы продолжается и дальше.

"Наша главная задача - это оборона. Сделать сильную оборону на этом направлении, чтобы не допустить вторжения. Подразделения ГПСУ и другие составляющие Сил обороны, находящиеся на усилении границы с Беларусью, готовы к развитию ситуации в любом варианте", - сообщил Демченко.

Читайте также: Наступление из Беларуси: попытка победить паникой и дезинформацией

По его словам, Беларусь продолжает поддержку РФ, предоставляя ей территорию, инфраструктуру и воздушное пространство. Отмечается, что военные подразделения на территории Беларуси по-прежнему находятся на усилении границы с Украиной, однако, ни количество, ни характер их действий не меняется, они меняются на ротационной основе.

"Кроме этого, Беларусь и РФ постоянно нагнетают ситуации, делая акцент на этом направлении. Это делается путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений. В том числе маневрами по перемещению техники, проверкой боевой готовности сил Республики Беларусь, а также продолжением наращивания группировки так называемой". Союзного государства", - сказал Демченко.

Кроме того, Демченко отметил возможность провокаций на границе с белорусской стороной, с целью обвинить Украину.

Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак в эфире Эспрессо заявил , что пересечение границы белорусами или войсками совместной группировки откроет как ответный формат ударов, так и на предупреждение по военным объектам в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb