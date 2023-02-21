В Беларуси поддержали введение казни за государственную измену
Палата представителей Беларуси утвердила во втором чтении законопроект изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий казнь за государственную измену
Об этом информирует пресс-служба нижней палаты национального собрания .
"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 УК "Предательство государству", - говорится в заявлении.
Кроме того, депутаты приняли дополнение статьи о "Пропаганде терроризма", это должно значительно усилить "превентивный потенциал" этого кодекса, ведь будет способствовать предотвращению распространения информации, "реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма".
Согласно тексту принятого документа, среди изменений предусматривается штраф за преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства
Сообщается, что размер такого наказания составит до 50 тысяч базовых величин (2,7 млн. гривен). Максимальный размер штрафа составляет 5 тыс. белорусских рублей (73 тыс. гривен).
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