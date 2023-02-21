В Беларуси поддержали введение казни за государственную измену

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты национального собрания .

"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 УК "Предательство государству", - говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты приняли дополнение статьи о "Пропаганде терроризма", это должно значительно усилить "превентивный потенциал" этого кодекса, ведь будет способствовать предотвращению распространения информации, "реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма".

Согласно тексту принятого документа, среди изменений предусматривается штраф за преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства

Сообщается, что размер такого наказания составит до 50 тысяч базовых величин (2,7 млн. гривен). Максимальный размер штрафа составляет 5 тыс. белорусских рублей (73 тыс. гривен).