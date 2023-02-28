В Беларуси по подозрению в причастности к взрывам в Мачулищах задержали 6 человек
После взрывов на аэродроме Мачулищи, произошедшем 26 февраля, задержали 6 человек - через двое суток их отпустили
Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
В Дзержинске Минской области было задержано по меньшей мере 6 человек, которые, вероятно, были причастны к взрывам на аэродроме Мачулищи.
По данным правозащитной организации, всех приговорили к 2 суткам ареста за "неподчинение", однако сейчас они на свободе.
Сообщается, что после задержания людей избивали, но не местные полицейские, а другие.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва , были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
- После взрывов на аэродроме в Мачулищи прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50.
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