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В Беларуси перебрасывают военную технику к границам с Литвой и Польшей, - Гаюн

14 декабря, 2022 среда
15:35
Мир

В ходе "проверки боеготовности" армии Беларуси как минимум 20 танков перебросили на полигон под Гродно у границы с Литвой и Польшей

Об этом пишет в телеграме мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" .

"Во второй день внезапной проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения ВС РБ. Так, подразделения сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й (ппд – Слоним) и 19-й (ппд – д. Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачу совершить марш на полигоны ВС РБ, в том числе с преодолением водных препятствий", – написало издание.

Сообщается, что от 11-й отдельной механизированной бригады к проверке привлечены 2 танковых роты 7-го отдельного танкового батальона, который укомплектован минимум 20 танками Т-72Б вооруженных сил Беларуси.

"Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе (с преодолением водного препятствия, вероятнее всего - в Лидском районе)", - добавляет Гаюн.

Подразделение подняли по тревоге сегодня в 03:00 (по минскому времени).

Также, вероятно, к проверке привлекут 40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр, 105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр, инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О перемещении подразделений 19-ї омбр информации сейчас нет: "Ожидается, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском р-не Минской области".

Кроме того, 13 декабря стало известно , что в Брестскую область перекидывают 103-ю бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ривненщиной. А 12 декабря сообщалось , что в Брестской области были замечены российские военные и четыре трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника.

  • 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
  • 30 ноября в ГУР заявили, что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется
  • 3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение "обеспечения региональной безопасности". В ISW отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.
  • 6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".
  • Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.
  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

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Россия
Белорусь
война с Россией
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