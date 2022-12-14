В Беларуси перебрасывают военную технику к границам с Литвой и Польшей, - Гаюн

Об этом пишет в телеграме мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" .

"Во второй день внезапной проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения ВС РБ. Так, подразделения сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й (ппд – Слоним) и 19-й (ппд – д. Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачу совершить марш на полигоны ВС РБ, в том числе с преодолением водных препятствий", – написало издание.

Сообщается, что от 11-й отдельной механизированной бригады к проверке привлечены 2 танковых роты 7-го отдельного танкового батальона, который укомплектован минимум 20 танками Т-72Б вооруженных сил Беларуси.

"Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе (с преодолением водного препятствия, вероятнее всего - в Лидском районе)", - добавляет Гаюн.

Подразделение подняли по тревоге сегодня в 03:00 (по минскому времени).

Также, вероятно, к проверке привлекут 40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр, 105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр, инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О перемещении подразделений 19-ї омбр информации сейчас нет: "Ожидается, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском р-не Минской области".

Кроме того, 13 декабря стало известно , что в Брестскую область перекидывают 103-ю бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ривненщиной. А 12 декабря сообщалось , что в Брестской области были замечены российские военные и четыре трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника.

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