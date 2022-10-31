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В Беларуси ожидают 10-15 тысяч российских военных, – журналист белорусской службы Радио Свобода

31 октября, 2022 понедельник
11:57
война с Россией

Валерий Калиновский, журналист белорусской службы Радио Свобода, отметил, что на сегодняшний день уже прибыло около 4 тысяч военных из РФ, но пока заметная группировка не сформирована

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Уже не первые российские отряды перебрасываются в Беларусь. На данный момент прибыло около 4 тысяч военных из РФ, а ожидают 10-15 тысяч, как официально заявлялось министерством обороны Беларуси. Все они собраны формально в рамках региональной группировки союзных государств Беларуси и России вроде бы для защиты от стран НАТО и Украины, но очевидно, что это связано с войной РФ против Украины", – прокомментировал журналист.

Валерий Калиновский отметил, что россияне находятся больше на белорусских полигонах, потому что мобилизованных из РФ нужно учить, используя военную инфраструктуру Беларуси.

"Какой-то заметной группировки, которую можно было как в феврале направить с территории Беларуси на Украину, не сформировано. К тому же нужно обратить внимание на большую численность информации, которую Беларусь отдает свои боеприпасы и танковую технику в Россию. Пока надо за этим следить, но говорить, что идет подготовка к новому удару, по моему мнению, рано", - подытожил Калиновский.

  • 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси
  • 30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают перебрасывать войска на территорию Беларуси. Между прочими, на территорию РБ прибыли и "кадыровцы"

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