В Беларуси ожидают 10-15 тысяч российских военных, – журналист белорусской службы Радио Свобода
Валерий Калиновский, журналист белорусской службы Радио Свобода, отметил, что на сегодняшний день уже прибыло около 4 тысяч военных из РФ, но пока заметная группировка не сформирована
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Уже не первые российские отряды перебрасываются в Беларусь. На данный момент прибыло около 4 тысяч военных из РФ, а ожидают 10-15 тысяч, как официально заявлялось министерством обороны Беларуси. Все они собраны формально в рамках региональной группировки союзных государств Беларуси и России вроде бы для защиты от стран НАТО и Украины, но очевидно, что это связано с войной РФ против Украины", – прокомментировал журналист.
Валерий Калиновский отметил, что россияне находятся больше на белорусских полигонах, потому что мобилизованных из РФ нужно учить, используя военную инфраструктуру Беларуси.
"Какой-то заметной группировки, которую можно было как в феврале направить с территории Беларуси на Украину, не сформировано. К тому же нужно обратить внимание на большую численность информации, которую Беларусь отдает свои боеприпасы и танковую технику в Россию. Пока надо за этим следить, но говорить, что идет подготовка к новому удару, по моему мнению, рано", - подытожил Калиновский.
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