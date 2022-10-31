Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Уже не первые российские отряды перебрасываются в Беларусь. На данный момент прибыло около 4 тысяч военных из РФ, а ожидают 10-15 тысяч, как официально заявлялось министерством обороны Беларуси. Все они собраны формально в рамках региональной группировки союзных государств Беларуси и России вроде бы для защиты от стран НАТО и Украины, но очевидно, что это связано с войной РФ против Украины", – прокомментировал журналист.



Валерий Калиновский отметил, что россияне находятся больше на белорусских полигонах, потому что мобилизованных из РФ нужно учить, используя военную инфраструктуру Беларуси.



"Какой-то заметной группировки, которую можно было как в феврале направить с территории Беларуси на Украину, не сформировано. К тому же нужно обратить внимание на большую численность информации, которую Беларусь отдает свои боеприпасы и танковую технику в Россию. Пока надо за этим следить, но говорить, что идет подготовка к новому удару, по моему мнению, рано", - подытожил Калиновский.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают перебрасывать войска на территорию Беларуси. Между прочими, на территорию РБ прибыли и "кадыровцы"

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