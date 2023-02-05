В Беларуси отвели 12 вертолетов РФ от границы с Украиной, - Гаюн
5 февраля в Беларуси от украинского приграничья отвели 12 вертолетов воздушно-космических сил РФ: они перебазировались на аэродром в Мачулищах
Об этом сообщил "Беларусски Гаюн".
"19 января оккупанты перебросили из Мачулищ на Лунинец группу из 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь все они вернулись назад, значительно дальше от границы с Украиной", - сказано в сообщении.
- 8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля. Сообщалось, что во время проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.
- 13 января генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно было сажать стратегические бомбардировщики. "Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию", – рассказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное