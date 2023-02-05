В Беларуси отвели 12 вертолетов РФ от границы с Украиной, - Гаюн

Об этом сообщил "Беларусски Гаюн".

"19 января оккупанты перебросили из Мачулищ на Лунинец группу из 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь все они вернулись назад, значительно дальше от границы с Украиной", - сказано в сообщении.