Об этом в утреннем своде 13 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

В Донецкой области захватчики усилили контрразведывательный режим: проводят фильтрации, ограничивают маршруты

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

Так, в населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах противник активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Враг пытается наступать по 4 направлениям, где ВСУ отразили более 40 атак

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Однако в течение 12 апреля украинские военные отразили более 45 атак противника.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил РБ. Отдельные соединения и части приведены в высшие степени боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Зализный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Ободы, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово, Колодезное, Новомлынск и Оскол на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

В то же время вражеские обстрелы получили Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток россияне наступательных действий не проводили.

Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

За прошедшие сутки произвел обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Красное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Россия нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара по Украине в течение суток

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли и ранены среди гражданских граждан.

2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

Украинские воины сбили 2 "орлана", а также поразили 2 склада боеприпасов и места скопления вражеских войск

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также украинские защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.