Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Беларуси отдельные военные соединения и части привели в высшие степени боевой готовности, - сводки Генштаба

В Беларуси отдельные военные соединения и части привели в высшие степени боевой готовности, - сводки Генштаба

13 апреля, 2023 четверг
06:34
война с Россией

Отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса

Об этом в утреннем своде 13 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

В Донецкой области захватчики усилили контрразведывательный режим: проводят фильтрации, ограничивают маршруты

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

Так, в населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах противник активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Враг пытается наступать по 4 направлениям, где ВСУ отразили более 40 атак

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Однако в течение 12 апреля украинские военные отразили более 45 атак противника.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил РБ. Отдельные соединения и части приведены в высшие степени боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Зализный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Ободы, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово, Колодезное, Новомлынск и Оскол на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

В то же время вражеские обстрелы получили Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток россияне наступательных действий не проводили.

Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

За прошедшие сутки произвел обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Красное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Россия нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара по Украине в течение суток

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли и ранены среди гражданских граждан.

2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

Украинские воины сбили 2 "орлана", а также поразили 2 склада боеприпасов и места скопления вражеских войск

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также украинские защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.

  • Ранее сообщалось, что оккупанты обустраивают базы в школах на Херсонщине, в регионе назревает гуманитарный кризис.
Россия
Белорусь
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Новости Славянска
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
потери окуппантов
Читайте также:
СБУ
12 апреля, 2023 среда
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
Євген Магда
Автор Евгений Магда
12 апреля, 2023 среда
Об интриге украинско-польских отношений
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
11 апреля, 2023 вторник
Как в армии ожидают возвращения выплат и почему произошла информационная утечка из Пентагона. Колонка Сергея Згурца
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 апреля
08:04
OPINION
Не только мстить за казни пленных, а заботиться о меньших потерях на фронте
08:00
За сутки ВСУ ликвидировали 540 окупантов, 5 беспилотников и средство ПВО
07:53
Россияне 46 раз обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки, есть погибший и раненые
07:40
Украина получит $115 млрд досрочной международной поддержки
07:32
Алексей Данилов
"Это очень опасная вещь": Данилов отреагировал на четыре сценария NYT по поводу войны в Украине
07:23
На военной базе в Индии произошла стрельба, погибли 4 человека
06:55
КНДР провела испытания ракет
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
06:30
Анонс
Лига конференций: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
06:09
ISW: Кремлевская кампания русификации вредит России
05:43
Путин лично разрешил арест журналиста WSJ Гершковича, - Bloomberg
05:30
Анонс
Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
05:21
танк Аbrams M1
Польша до конца года получит 116 танков Abrams
04:30
Лига чемпионов: результаты всех матчей 12 апреля
03:35
На деоккупированной Луганщине правоохранители обнаружили российский тайник оружия и боеприпасов
02:59
Украинские морпехи ликвидировали за день 15 россиян
02:29
Россияне похищают документы пенсионеров с временно оккупированных территорий
02:03
Антониу Гутерреш
"В жасе": у генсека ООН Гутерреша прокомментировали жестокую казнь российскими оккупантами пленного
01:56
На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены АЗС и частные домохозяйства
01:19
Элина Свитолина
Свитолина одержала первую победу по окончании декрета
00:52
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 апреля
00:38
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США
00:33
Лига чемпионов: "Милан" обыграл "Наполи" в драматическом матче на "Сан Сиро"
00:18
"Челси" без Мудрика проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
2023, среда
12 апреля
23:57
Китай 16-18 апреля планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня, - Reuters
23:36
Жерара Депардье обвинили в притязаниях 13 женщин, - Mediapart
22:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Казнь украинского пленного и ядерный шантаж Путина. Колонка Сергея Згурца
22:51
"Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора": Зеленский выступил перед участниками "финансового Рамштайна"
22:24
G7 в мае может ввести санкции против алмазов российской компании АЛРОСА, - The Economic Times
21:54
Обновлено
Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетики
21:53
В селе на Херсонщине, которое больше всего обстреливает РФ, остаются 14 детей: родители отказывают в эвакуации
21:28
Украина в ООН: председательство РФ в Совбезе на фоне жестокой казни военнопленного выглядит крайне цинично
21:14
"Подкаст терапия" больше никогда не выйдет, - соведущий Спартака Субботы актер Янович объявил о закрытии проекта
21:00
Обзор
Зеленский призвал мировых лидеров к реакции из-за видео жестокой казни военного, Россия саботирует работу зернового коридора, а ВСУ ждут западных боеприпасов. Мировые СМИ об Украине 12 апреля
20:51
Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
20:40
ФСБ
Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности
20:30
Обзор
Победные новости 413-го дня войны: испанские "леопарды", британские санкции и рекордный оборонный бюджет
20:20
Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
20:14
С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей
20:12
Эксклюзив
Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
20:09
OPINION
Метафоры Страстной недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV