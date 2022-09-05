В Беларуси осудили участников "дела о госперевороте"

Об этом сообщает БелТА.

Процесс по делу о "заговоре с целью захвата власти" в Минском суде начался 29 июля. Первоначально сообщалось, что он будет проходить в закрытом режиме, однако на первом же заседании судья объявила об открытом рассмотрении дела.

Обвиняемыми по делу проходили пять человек: лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Зенкович, Федута и Костусев обвиняются в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путем" (ч. 1 ст. 357 УК), а Голубович и Кравчук – только в "грубом нарушении общественного порядка" (ч. 1 ст. 342 УК).

Кроме того, Зенковичу инкриминировано "создание экстремистского формирования и руководство таким формированием" (ч. 1 ст. 361-1 УК), "призывы к захвату государственной власти" (ч. 3 ст. 361 УК), "разжигание социальной розни и вражды, совершенное группой лиц" (ч. 3 ст. 130 УК).

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Суд признал всех фигурантов виновными и назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы, Александру Федуте и Григорию Костусеву – по 10 лет в исправительных колониях в условиях усиленного режима. Ольге Голубович и Денису Кравчуку – по два с половиной года в исправительных колониях в условиях общего режима.

Напомним, 17 апреля 2021 года ФСБ России заявила о предотвращении "военного переворота" в Беларуси. При этом ведомство утверждало, что политолог Федута и адвокат Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также "физически устранить" Лукашенко.

2 сентября в Украине было арестовано имущество российских и белорусских предприятий.