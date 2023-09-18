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В Беларуси осталось меньше тысячи вагнеровцев, - ЦНС

18 сентября, 2023 понедельник
16:26
Война с Россией

По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК Вагнера

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

По данным местного подполья, в Беларуси количество вагнеровцев сократилось до менее  чем 1000 человек.

Из них только 200 работают инструкторами для спецподразделений министерства внутренних дел и минобороны Беларуси. Остальные – это те, кого не берут ни новые частные военные компании, ни российское министерство обороны.

Ведь часть минобороны РФ создало ЧВК, в которую пытаются привлечь наемников из "Вагнера".

Информацию о действиях российских оккупантов и их пособников на ТОТ можно сообщить через чат-бот .

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа стало известно, что часть боевиков ЧВК Вагнера разместилась в Беларуси у литовской границы в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповичей продолжается расформирование лагеря ЧВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

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