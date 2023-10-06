В Беларуси организовали встречу дипломатов ряда стран с депортированными украинскими детьми

Об этом сообщила на facebook-странице юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

По ее словам, с 44 детьми, вывезенными из Лисичанска и Северодонецка, в Новополоцкой центральной городской больнице встретились представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины. Кроме того, к встрече присоединились служащие из Беларуси, так называемого Союзного государства и СНГ. Представители других государств отказались участвовать в мероприятии, целью которого было легитимизация международных противоправных деяний.

Екатерина Рашевская подчеркнула, что в своих комментариях для российских пропагандистских СМИ участники мероприятия "раскрыли ряд важных для правосудия деталей".

В частности, первая секретарь посольства РФ в Беларуси Карина Багиева в очередной раз подтвердила навязывание украинским детям российского гражданства и организацию для них учебного процесса, не позволяющего сохранить национальную идентичность. А еще сообщила, что к вывозу украинских детей причастен нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Благодаря словам поверенного по делам Катара Абдулаиза Аль-Кувари удалось установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей. Эту информацию также подтвердила директор одной из новополоцких школ.

"Поверенный по делам выразил надежду, что "еще больше детей смогут уехать из Донбасса, что фактически является подстрекательством к продолжению совершения противоправного деяния", – добавила юрист.

Она подчеркнула, что посещение места содержания украинских детей повлияет по меньшей мере на расширение санкционных списков – к ним добавят еще один хозяйственный субъект. А также на пополнение перечня нарушений международного гуманитарного и международного права прав человека, совершенных Беларусью и Россией.

"Важно также обеспечить вызов представителя Посольства Катара в Украине в МИД Украины для предоставления официальных объяснений по поводу комментария Абдулаиза Аль-Кувари.

Подобное мероприятие мало повлияет на восприятие и юридическую квалификацию действий РБ в контексте "перевоспитания" украинских детей", - написала Екатерина Рашевская.

Причастность Беларуси к депортации украинских детей

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В мае 2023 стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство. Журналисты Радио Свобода подготовили фильм-расследование о том, как весной 2022 года армия РФ вместе с представителями группировки "ДНР" депортировали в Россию 31 украинского ребенка.

О том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил российскому каналу "Дождь" глава народного антикризисного управления и представитель объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси.

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, по мере своих мыслей воспаленных, обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать активное участие", - сказал Шевцов.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского представительства Красного Креста Дмитрия Шевцова, фактически признавшегося в незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

30 сентября стало известно, что в Беларуси планируют организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых мест обитания, обучения и оздоровления похищенных из временно оккупированных Россией регионов детей. По информации МИД, "посещение" в Минске запланировано на 4 октября.

А уже 4 октября Международный Красный Крест призвал белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова.