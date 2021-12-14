В Беларуси оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Об этом пишет Настоящее время .



Это самый большой срок заключения с начала протестов против Александра Лукашенко (кандидатата в президенты Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы, Марию Колесникову - до 11).



Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно во время сбора подписей в поддержку Светланы Тихановской. Ему инкриминируют "организацию под видом сбора подписей незаконного массового мероприятия", в ходе которого пострадал милиционер. Во время одного из обысков у него было обнаружено $900 тыс., однако оппозиционер заявил, что деньги ему подбросили. Также его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, призывах к насилию в отношении власти и угрозам главе ЦИК Лидии Ермошиной.



Кроме того, 15 лет колонии получил медиаконсультант Радио Свобода Игорь Лосик - за разжигание социальной вражды "в отношении представителей власти и правоохранительных органов", совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130), и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293). Его задержали 25 июня 2020 года, и с тех пор мужчина находится за решеткой.



Также 15 лет заключения получил блогер Владимир Цыганович, который в видео на социально-экономическую тематику критиковал рост цен на топливо.



Оператора и модератора Артема Сакова и Дмитрия Попова приговорили к 16 годам лишения свободы. Артем Саков работал в избирательном штабе Светланы Тихановской и был оператором на пикете 29 мая, когда был задержан муж. Артём Саков был задержан 31 мая 2020 года. Дмитрий Попов перестал выходить на связь 4 июня 2020, а незадолго до этого записал видео, в котором рассказал, что им интересуются правоохранители.



Николая Статкевича, многолетнего лидера оппозиции, задержали 30 мая 2020 года на пути к предвыборному пикету Светланы Тихановской. С этого времени он находится в заключении.



Вергилий Ушак – еще один фигурант дела. Его задержали 29 мая 2020 во время сбора подписей в Гродно. Невеста Вергилия Ушака утверждала, что до ареста он не был знаком с Сергеем Тихановский, а на пикете помогал с видеосъемкой. Через два месяца после задержания его отпустили из изолятора под подписку о невыезде. В апреле 2021 года Вергилий Ушак уехал в Германию.

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