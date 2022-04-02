В Беларуси оккупанты создали специальный "базар" по перепродаже дорогих вещей из Украины, - разведка
В Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи, награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары
Об этом сообщило ГУР Минобороны .
"В городе Наровля (Беларусь) оккупанты обустроили специализированный базар, где продают полученное путем мародерства в Украине имущество (стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика , – отметили в разведке.
Кроме того, они пытаются обменять похищенные доллары и евро, однако из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на это и предлагают россиянам обращаться в местные банки.
Так, оккупанты наладили централизованные поставки нового награбленного товара на свой "базар". В частности, из Бурини на Сумщине в сторону границы движется колонна грузовиков с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.
В белорусском Мозыре скапливаются российские военные КАМАЗы с вещами, полученными мародерством. Российская служба эспресс-доставки СДЭК направляет награбленное в РФ.
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