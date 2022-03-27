В Беларуси оккупанты продают топливо и провизию или обменивают на спиртное, - Генштаб ВСУ
В медучреждения оккупированного Севастополя ежедневно прибывают 50-100 раненых российских военных, а в Беларуси оккупанты продают топливо и провизию или обменивают на спиртное
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
В течение месяца полномасштабной войны оккупанты понесли существенные потери. Несмотря на это военно-политическое руководство не отказывается от совершения преступлений.
По имеющейся информации, в медучреждения временно оккупированного Севастополя ежедневно прибывает в среднем 50-100 раненых российских военных. Морально-психологическое состояние россиян низкое.
По маршрутам движения российских военных через Беларусь зафиксировали продажи ими топлива и провизии или обмена на спиртные напитки.
Россияне пытаются восполнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение боевых частей.
На временно занятых украинских территориях они терроризируют людей, мародерят, похищают местных жителей и крадут имущество.
На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила 7 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет. Потери оккупантов в живой силе уточняют.
За 26 марта ВС ВСУ поразили самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация ВС была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.
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