В Беларуси оккупанты продают топливо и провизию или обменивают на спиртное, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



В течение месяца полномасштабной войны оккупанты понесли существенные потери. Несмотря на это военно-политическое руководство не отказывается от совершения преступлений.



По имеющейся информации, в медучреждения временно оккупированного Севастополя ежедневно прибывает в среднем 50-100 раненых российских военных. Морально-психологическое состояние россиян низкое.



По маршрутам движения российских военных через Беларусь зафиксировали продажи ими топлива и провизии или обмена на спиртные напитки.



Россияне пытаются восполнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение боевых частей.



На временно занятых украинских территориях они терроризируют людей, мародерят, похищают местных жителей и крадут имущество.



На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила 7 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет. Потери оккупантов в живой силе уточняют.



За 26 марта ВС ВСУ поразили самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация ВС была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

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