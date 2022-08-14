В Беларуси неформально вербуют на войну против Украины, - белорусский журналист Свердлов
Главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции Еврорадио Павел Свердлов считает, что белорусские военные появятся на войне России с Украиной
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Пропаганда в Беларуси отличается от пропаганды в России. Лукашенко пытается подчеркнуть, что Беларусь не участвует в войне, что белорусские войска не вошли на территорию Украины, что Беларусь – это миротворец. С другой стороны, в Беларуси происходит тихая вербовка в социальных сетях. Вербовщики пытаются неформальным образом затянуть белорусов в войну. В частные военные формирования разыскиваются мужчины с военным опытом, умеющие держать оружие в руках и предлагающие им большую зарплату", - отметил Свердлов.
- Журналист Виталий Портников считает, что Лукашенко пока не готов вступать в войну с Украиной
- В Беларуси продолжают фиксировать военную активность , в том числе движение МАЗов с солдатами, эшелон с техникой и новые ракеты
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное