Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пропаганда в Беларуси отличается от пропаганды в России. Лукашенко пытается подчеркнуть, что Беларусь не участвует в войне, что белорусские войска не вошли на территорию Украины, что Беларусь – это миротворец. С другой стороны, в Беларуси происходит тихая вербовка в социальных сетях. Вербовщики пытаются неформальным образом затянуть белорусов в войну. В частные военные формирования разыскиваются мужчины с военным опытом, умеющие держать оружие в руках и предлагающие им большую зарплату", - отметил Свердлов.

Журналист Виталий Портников считает, что Лукашенко пока не готов вступать в войну с Украиной

В Беларуси продолжают фиксировать военную активность , в том числе движение МАЗов с солдатами, эшелон с техникой и новые ракеты

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