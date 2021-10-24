В Беларуси насчитывается 3 тыс. политзаключенных, - Наталья Радина
Реальное количество белорусов, содержащийся в местах лишения свободы по политическим статьям, значительно выше тех 800-900 человек, которых называют некоторые правозащитники
С таким заявлением выступила оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина, информирует Еспресо.TV.
По ее словам, диктаторские режимы на территории бывшего СССР научились "приспосабливаться" к методике оценки количества политзаключенных и судят их по тем статьям, которые не всегда оцениваются как политические.
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Например, за "насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов", что в Беларуси сейчас, утверждает Радина, является политической статье.
Поэтому в Беларуси на данное время является не 800-900 политзаключенных, как, например, заявляет снятый с государственной регистрации белорусский правозащитный центр "Весна", а "не менее 3 тыс. человек", говорит Наталья Радина.
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