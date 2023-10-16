В Беларуси находятся около 2 тыс. военных РФ, - Беларускі Гаюн

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По их данным, в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Белоруссии. Увеличения численности вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному увеличению количества российских оккупантов.

Однако в Беларуси продолжает находиться часть российских военных на аэродромах "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" - до 600 человек, а также в районе радиотехнического узла "Барановичи" и 43-го узла связи "Вилейка" - до 1450 окупантов.

В целом по состоянию на 1 октября Беларускі Гаюн оценил количество российских военных, находящихся в Беларуси в около 2000 человек.