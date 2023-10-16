В Беларуси находятся около 2 тыс. военных РФ, - Беларускі Гаюн
По состоянию на октябрь в Белоруссии находятся около 2 тысяч российских военных. В то же время увеличения численности солдат армии РФ не наблюдается
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
По их данным, в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Белоруссии. Увеличения численности вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному увеличению количества российских оккупантов.
Однако в Беларуси продолжает находиться часть российских военных на аэродромах "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" - до 600 человек, а также в районе радиотехнического узла "Барановичи" и 43-го узла связи "Вилейка" - до 1450 окупантов.
В целом по состоянию на 1 октября Беларускі Гаюн оценил количество российских военных, находящихся в Беларуси в около 2000 человек.
- В июле в Белоруссии произошла очередная ротация войск РФ. Россия вывела практически всех своих находившихся на территории Беларуси военных, однако в Государственной пограничной службе не исключали, что россияне могут снова перебросить туда свои подразделения.
- 8 октября Беларусь еще раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 15 октября. Длительность учений уже составляет 76 недель.
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