В Беларуси начались учения территориальных войск вблизи границы Украины
В Гомельской области Беларуси 12 июля стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
"С 12 по 14 июля под руководством заместителя главы Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное обучение с территориальными войсками Жлобинского района", – говорится в сообщении.
Как отмечается, целью учений является оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны.
В ходе учений белорусские территориальные войска отработают:
охрану и оборону объекта ТРО;
несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мероприятий военного положения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.57
Покупка 35.57Продажа 36.59
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.91
- Актуальное
- Важное