В Беларуси начались учения территориальных войск вблизи границы Украины

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

"С 12 по 14 июля под руководством заместителя главы Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное обучение с территориальными войсками Жлобинского района", – говорится в сообщении.

Как отмечается, целью учений является оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны.

В ходе учений белорусские территориальные войска отработают:

охрану и оборону объекта ТРО;

несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мероприятий военного положения.

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