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В Беларуси начались учебные сборы для военнообязанных

11 мая, 2023 четверг
10:20
Мир

В ходе сборов должностными лицами исполнительных комитетов и администрации будет отработан комплекс мер, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В период с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырьском районе и Ленинском районе Минска проводится учебное собрание с военнообязанными, предназначенными для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

"На завершающем этапе сборов военнообязанные примут участие в командно-штабных учениях под руководством заместителей глав Гомельского областного и Минского городского исполнительных комитетов". – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе учений подразделения территориальных войск должны охранять объекты жизнеобеспечения, обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с личным составом органов внутренних дел.

  • 6 мая состоялась очередная ротация подразделений вооруженных сил РБ, охраняющих границу с Украиной. Предыдущая подобная ротация была в середине февраля 2023 года.
Белорусь
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