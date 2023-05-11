Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В период с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырьском районе и Ленинском районе Минска проводится учебное собрание с военнообязанными, предназначенными для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

"На завершающем этапе сборов военнообязанные примут участие в командно-штабных учениях под руководством заместителей глав Гомельского областного и Минского городского исполнительных комитетов". – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе учений подразделения территориальных войск должны охранять объекты жизнеобеспечения, обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с личным составом органов внутренних дел.