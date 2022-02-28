В Беларуси начались переговоры между Украиной и РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Гомельской области начались переговоры между делегациями Украины и России
Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из соображений безопасности место встречи не разглашается. Организаторы переговоров называют его "домик рыбака".
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