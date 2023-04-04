Об этом сообщили в telegram-канале МО Беларуси.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войск ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что во время тренировки планируют отработать планирование применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск.