В Беларуси начались новые совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО
В Беларуси с 4 по 6 апреля 2023 года будут проходить новые совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО
Об этом сообщили в telegram-канале МО Беларуси.
"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войск ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении.
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В частности, отмечается, что во время тренировки планируют отработать планирование применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск.
- В период с 25 марта по 1 апреля в аэропорту "Гомель" совершили посадку 7 военно-транспортных самолетов ПКС РФ.
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