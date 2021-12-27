В Беларуси начали вакцинировать детей от COVID-19

Об этом сообщает БелТа .



С понедельника, 27 декабря, в Беларуси начали делать прививки от коронавируса детям в возрасте от 12 до 17 лет.



Для того чтобы ребенку сделали прививку, родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на вакцинацию.



Вакцину можно будет ввести не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, и при отсутствии противопоказаний к прививкам у детей.



Для вакцинации будут использовать инактивированную вакцину инфекции COVID-19 Vero Cell китайской компании Sinopharm.



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