В Беларуси начали вакцинировать детей от COVID-19
27 декабря в Беларуси детям от 12 лет начали делать прививки от коронавируса
Об этом сообщает БелТа .
С понедельника, 27 декабря, в Беларуси начали делать прививки от коронавируса детям в возрасте от 12 до 17 лет.
Для того чтобы ребенку сделали прививку, родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на вакцинацию.
Вакцину можно будет ввести не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, и при отсутствии противопоказаний к прививкам у детей.
Для вакцинации будут использовать инактивированную вакцину инфекции COVID-19 Vero Cell китайской компании Sinopharm.
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