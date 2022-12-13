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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности войск

13 декабря, 2022 вторник
09:23
война с Россией

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

По поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности войск.

"Меры будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

  • 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
  • 30 ноября украинская разведка сообщила, что не видит признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза все еще сохраняется.
  • 3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности". Тогда же в институте изучения войны отметили, что глава минобороны РФ встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.
  • 6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".
  • Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал, что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.
  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью. В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.
  • В свою очередь Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью, чтобы подготовиться к любому возможному развитию событий.

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