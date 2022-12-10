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В Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу, – военный эксперт Грант

10 декабря, 2022 суббота
17:00
война с Россией

Полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант считает, что в Беларуси происходит определенная активность, но не обязательно, что противник сможет создать мощную группировку

"Кремль фактически проводит определенную форму мобилизации или предмобилизационную подготовку в Беларуси. Сейчас там контролируют каждого. Все мужчины должны встать на учет, и каждого, кто пытается покинуть страну, пытаются остановить. В Беларуси нет столько желающих. Многие россияне, уехавшие на фронт, не закалены в боях, это новички. Все, что они могут привезти из России, - это еще больше мобилизованных. То есть, будет еще одно сражение, когда против Украины просто бросают пушечное мясо. Я не вижу перспектив скоординированной большой битвы", - отметил Грант.

По словам военного эксперта, Беларусь отправляла боеприпасы и оборудование в Россию, и вряд ли эти боеприпасы и оборудование вернутся. Уже многое уничтожено и использовано, особенно боеприпасов.

"Логистическое пространство за спиной беларусов слабое, и не факт, что именно это логистическое пространство даст им необходимую мощь. Они могут атаковать, и это будет проблемой для ВСУ из-за численности войска. Места, через которые они могут атаковать, достаточно узкие и могут быть хорошо защищены. В Киеве гораздо больше людей, побывавших в бою, и, в отличие от беларусов, это будет не первое сражение.Такой расклад может быть проблемой, но это проблема количества, а не качества. Хотя и количество, как мы знаем, имеет свою силу", – подчеркнул Грант.

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