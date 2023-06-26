В Беларуси на три месяца продлили запрет на полеты у границы с Украиной
До конца октября 2023 года со стороны Беларуси сохраняется угроза ракетных обстрелов Украины, в связи с чем был продлен запрет на полеты у границы с Украиной
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0403/23 с 1 июля по 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что это ограничение не распространяется на авиацию вооруженных сил Беларуси и Госпогранкомитета РБ. Также это не касается авиации МЧС Беларуси, используемой для тушения пожаров. Территория зоны ограничения не поменялась.
Справочно. Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда с юга Беларуси происходили запуски ракет по территории Украины: было выпущено не менее 721 ракеты.
В последний раз с территории Беларуси запуск ракеты по территории Украины был зафиксирован 6 октября 2022 года.
- 24 июня в Беларусь прилетели пять транспортных военных самолетов Ил-76 из России. Они приземлились пустыми.
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