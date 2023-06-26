Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0403/23 с 1 июля по 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что это ограничение не распространяется на авиацию вооруженных сил Беларуси и Госпогранкомитета РБ. Также это не касается авиации МЧС Беларуси, используемой для тушения пожаров. Территория зоны ограничения не поменялась.

Справочно. Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда с юга Беларуси происходили запуски ракет по территории Украины: было выпущено не менее 721 ракеты.

В последний раз с территории Беларуси запуск ракеты по территории Украины был зафиксирован 6 октября 2022 года.