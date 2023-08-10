Об инциденте сообщает МЧС Беларуси.

Возгорание произошло на установке по производству бензина Мозырского НПЗ. Спасатели оперативно ликвидировали горение.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозырь Гомельской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливают.