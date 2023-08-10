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В Беларуси на Мозырском НПЗ возник пожар

10 августа, 2023 четверг
16:28
Мир

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар с факельным горением, который удалось оперативно ликвидировать

Об инциденте сообщает МЧС Беларуси.

Возгорание произошло на установке по производству бензина Мозырского НПЗ. Спасатели оперативно ликвидировали горение.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозырь Гомельской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливают.

  • В конце июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что российская ДРГ планирует теракт в жилых кварталах белорусского города Мозырь , чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Будут действовать наемники из контролируемых Пригожиным и Шойгу российских ЧВК, а подано это будет как "месть" со стороны украинцев. В Мозыре, следует отметить, также расположен нефтеперерабатывающий завод.
  • По данным заместителя главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майора Виктора Ягуна, после этого в Мозыре возникла паника . В городе формируют добровольные народные дружины, которые должны ходить и искать вероятных диверсантов.
  • 4 августа СБУ разоблачила план РФ провести теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, чтобы обвинить Украину и втянуть Минск в войну. Российская ДРГ, состоящая из кадровых военных, должна находиться под прикрытием вагнеровцев и будет действовать под видом украинских диверсантов.

Белорусь
нафта
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