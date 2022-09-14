В Беларуси на 13 лет осудили за "госизмену" редактора InformNapalm
Суд в Беларуси 14 сентября вынес приговор по делу журналиста из Гродно Дениса Ивашина
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Ивашин приговорен к 13 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима, а также штрафу в 4 800 рублей по статье о "государственной измене". Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального ущерба девяти пострадавшим по делу – по 2 тысячи рублей каждому. Кто эти пострадавшие – неизвестно, суд проходил в закрытом режиме.
Общая сумма вместе со штрафом составляет 22 800 белорусских рублей, то есть более 9 тысяч долларов.
Рассмотрение дела политзаключенного в Городенском районном суде длилось почти месяц. Судья Валерий Романовский вел заседание в закрытом режиме, поскольку там "рассматривалась государственная тайна".
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12 сентября Ивашин выступил с последним словом, но публика его не услышала, поскольку процесс был закрытым. Во время судебных заседаний включали "заглушку", чтобы находившиеся возле зала суда родные и друзья Дениса не слышали, о чем идет речь.
Ивашин является редактором международного сообщества InformNapalm. Он был задержан 12 марта 2021 года в городе Гродно. В июне стало известно, что журналист в заключении имел сердечный приступ.
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