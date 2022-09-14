Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Ивашин приговорен к 13 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима, а также штрафу в 4 800 рублей по статье о "государственной измене". Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального ущерба девяти пострадавшим по делу – по 2 тысячи рублей каждому. Кто эти пострадавшие – неизвестно, суд проходил в закрытом режиме.

Общая сумма вместе со штрафом составляет 22 800 белорусских рублей, то есть более 9 тысяч долларов.

Рассмотрение дела политзаключенного в Городенском районном суде длилось почти месяц. Судья Валерий Романовский вел заседание в закрытом режиме, поскольку там "рассматривалась государственная тайна".

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12 сентября Ивашин выступил с последним словом, но публика его не услышала, поскольку процесс был закрытым. Во время судебных заседаний включали "заглушку", чтобы находившиеся возле зала суда родные и друзья Дениса не слышали, о чем идет речь.

Ивашин является редактором международного сообщества InformNapalm. Он был задержан 12 марта 2021 года в городе Гродно. В июне стало известно, что журналист в заключении имел сердечный приступ.

13 сентября в Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий почти на 300 млн грн.

8 сентября Беларусь начала военные учения "по освобождению территорий, захваченных противником".