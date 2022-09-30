В Беларуси может быть сформирован стратегический кулак для имитации или нанесения удара по Украине, - белорусский политолог Усов
Павел Усов, белорусский политолог, отметил, что размещение российских войск в Беларуси призвано оттянуть украинские силы на северное направление и возможно нанести удар по Волыни и Львову, чтобы перерезать логистические пути поставки вооружения Украине
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Не надо забывать, что российские войска уже находятся на территории Беларуси, откуда регулярно обстреливают Украину. Также военные аэродромы и различные тактические объекты используются российскими военными и с белорусской территории было выпущено более тысячи крылатых и других ракет. Соответственно, Лукашенко еще раньше был дожат Путиным, поэтому вопрос сейчас в том, изменится ли контекст войны в Украине? Ведь пока продолжается специальная военная операция, Беларусь не может быть привлечена, а остается пассивным агрессором", - отметил политолог.
Павел Усов пояснил, что изменение контекста специальной военной операции на войну может произойти после того, как будут присоединены оккупированные Россией украинские территории в состав РФ и тогда может измениться формат на отечественную войну. Соответственно, в таких условиях Беларусь будет обязана присоединиться к активным боевым действиям против Украины на северном направлении.
"Также есть другой момент, а именно увеличение размещения российских военных в Беларуси, о котором мы уже говорим, в количестве от 20 до 50 тысяч, а иногда называют численность и в 100 тысяч военных российского резерва. Цель такого размещения, чтобы создать стратегический кулак для имитирование или нанесение удара по Украине, и в этом есть две важные цели: первая – оттянуть значительное количество украинской армии от критических направлений, где сейчас ведутся бои, а вторая – мы не можем исключать, что удар может быть нанесен не по Киеву, который сейчас крепко укреплен, а в направлении Волыни и Львова, чтобы перерезать логистические пути, через которые в Украину идет поставка вооружения", - прокомментировал Усов.
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