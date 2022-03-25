В Беларуси могут заблокировать Youtube и другие социальные сети
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо обсудить блокировку YouTube и иностранных социальных сетей
Об этом сообщает белорусское Радио Свобода.
25 марта Лукашенко созвал совещание по вопросам работы государственных СМИ. Издание отмечает, что других СМИ в Беларуси почти не осталось.
В ходе совещания он ставил задачу государственным СМИ в "глобальной информационной войне". По его словам, также следует обсудить блокировку YouTube и иностранных соцсетей.
"Как бы это ни было сложно, нужно не только держать фокус аудитории, учить, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии", - заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный лидер Беларуси подчеркнул, что информационную войну проиграть невозможно.
Одним из направлений работы может стать блокировка иностранных сетей. По словам Лукашенко, это уже сделано в России, возможно, также нужно сделать в Беларуси или закрыть Интернет китайским "золотым щитом".
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