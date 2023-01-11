Об этом говорится на сайте Deutsche Welle.

Как известно из разговора журналистов с представителем Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности Валерием Сахащиком, персонал белорусского охранного предприятия "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев.

Отмечается, что ГардСервис – единственная организация, оказывающая услуги по охране, имея оружие. Да, это разрешено указом Александра Лукашенко.

По информации представителя кабинета Тихановской, частное охранное предприятие в разы увеличило количество сотрудников и готовится к участию в боевых действиях: "знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области - Ред.) тренируют сотрудников ГардСервис на своем полигоне, кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия".

Сахащак также предполагает, что численность работников ГардСервиса могла вырасти до более чем тысячи человек.

"Собеседник DW считает, что сотрудников ГардСервиса могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ранее Валерий Сахащик заявлял, что в ГардСервисе Владимир Путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что в ночь с 6 на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими солдатами.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.

Офицер ВСУ Игорь Лапин убежден , что для повторного наступления с территории Беларуси россиянам нужно сформировать ударную группировку из 40 тыс. войск.

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