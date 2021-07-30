В Беларуси могут разместить войска России: Лукашенко назвал условие
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал условие, при котором в Беларуси могут разместить войска России
Об этом сообщает БелТА.
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить Все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены немедленно", - сказал политик.
По словам Лукашенко, в случае угрозы, Беларусь может "поставить под ружье 500 000 человек". Политик сказал, если будет мало, введут "все вооруженные силы России".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное