В Беларуси могут разместить войска России: Лукашенко назвал условие

Об этом сообщает БелТА.



"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить Все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены немедленно", - сказал политик.



По словам Лукашенко, в случае угрозы, Беларусь может "поставить под ружье 500 000 человек". Политик сказал, если будет мало, введут "все вооруженные силы России".

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