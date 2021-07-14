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В Беларуси массовые обыски, задержали руководителя правозащитного центра

14 июля, 2021 среда
21:10

В Беларуси силовики задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцького

Об этом сообщает центр "Вясна" в телеграмме.

"Утром отсутствовала связь с главой правозащитного центра "Вясна" Алесем Бяляцьким. В 18:00 стало известно, что Алеся Бяляцького задержали. Уголовным делом занимается Центральное управление Следственного комитета", - говорится в заметке.
 

В Беларуси в среду, 14 июля, сотрудники силовых органов совершили массовые обыски в 10 правозащитных и общественных организаций и в их сотрудников.

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обыски
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