В Беларуси массовые обыски, задержали руководителя правозащитного центра
В Беларуси силовики задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцького
Об этом сообщает центр "Вясна" в телеграмме.
"Утром отсутствовала связь с главой правозащитного центра "Вясна" Алесем Бяляцьким. В 18:00 стало известно, что Алеся Бяляцького задержали. Уголовным делом занимается Центральное управление Следственного комитета", - говорится в заметке.
В Беларуси в среду, 14 июля, сотрудники силовых органов совершили массовые обыски в 10 правозащитных и общественных организаций и в их сотрудников.
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