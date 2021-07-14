В Беларуси массовые обыски, задержали руководителя правозащитного центра

Об этом сообщает центр "Вясна" в телеграмме.

"Утром отсутствовала связь с главой правозащитного центра "Вясна" Алесем Бяляцьким. В 18:00 стало известно, что Алеся Бяляцького задержали. Уголовным делом занимается Центральное управление Следственного комитета", - говорится в заметке.



В Беларуси в среду, 14 июля, сотрудники силовых органов совершили массовые обыски в 10 правозащитных и общественных организаций и в их сотрудников.