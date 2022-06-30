В Беларуси массово вручают повестки в военкоматы, — СМИ
В повестках, которые раздают военнообязанным, не указаны причины, по которым следует явиться в военкомат
Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".
Белорусы жалуются, что повестки рассылают и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.
В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. За неявку угрожают уголовной ответственностью.
В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не забирает". Причина сбора – "мобилизационные учения". В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.
Издание отмечает, что повестки приходят не только мужчинам, но и женщинам.
30 июня дипломат Роман Бессмертный в эфире телеканала Еспресо заявил , что Беларусь является стартовой площадкой, с которой Путин начнет атаку на Европу.
- 27 июня представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий заявил, что кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной .
- 25 июня журналист Виталий Портников в эфире Еспресо выразил мнение, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, белорусские военные его выполнят .
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