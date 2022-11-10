В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" внесли в список нацистской символики
В Беларуси МВД внесло в список нацистской символики лозунг "Жыве Беларусь!" и ответ на него "Жыве!"
Об этом сообщает белорусское Радио Свобода .
Отмечают, что соответствующее постановление №271 было опубликовано на Национальном правовом портале Республики Беларусь. В ней отмечают, что этот лозунг принадлежит якобы "30-й дивизии Ваффен-СС (российская №2, она же белорусская №1), которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", использовалась в антипартизанских операциях".
Теперь белорусам запрещено кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью. Впрочем, издание пишет, что не понятно, считается ли нацистским возглас без поднятия правой руки и ответ на него фразой "Живе вечна!", более распространенной, чем просто "Жыве!".
Издание отмечает, что режим Лукашенко уже не в первый раз запрещает национальные символы. Так фактически на протяжении многих лет запрещалось использование бело-красно-белого флага. Недавно задержан и мужчина с эмблемой "Погоня" (герб Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, традиционный национальный герб Беларуси и Литвы). После этого власти перешли и к запрету лозунгов.
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