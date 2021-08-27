В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов
Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Об этом говорится в Telegram организации.
Соответствующее решение суд принял 27 августа. Таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.
Как отмечает Радио Свобода Беларусь, ранее Минюст выписал организации предупреждение, которое формально привело к ее закрытию. Поэтому ассоциация решила обжаловать это предупреждение. Официальная причина ликвидации - Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.
Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".
Справка: Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - признанная международным профессиональным сообществом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.77
- Актуальное
- Важное