В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов

Об этом говорится в Telegram организации.

Соответствующее решение суд принял 27 августа. Таким образом был удовлетворен иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Как отмечает Радио Свобода Беларусь, ранее Минюст выписал организации предупреждение, которое формально привело к ее закрытию. Поэтому ассоциация решила обжаловать это предупреждение. Официальная причина ликвидации - Белорусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило Министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

Справка: Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - признанная международным профессиональным сообществом.

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