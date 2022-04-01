В Беларуси лечат якобы раненых, а на самом деле облученных российских оккупантов, – Генштаб
В Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 1 апреля, передает "Еспресо.Запад".
В то же время на временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать людей из числа местных жителей. "Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят допросы с применением методов психологического и физического давления", – говорят в Генштабе.
На 37-й день войны российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашей страны. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях, отмечается в сводке.
- Напомним, 24 февраля оккупанты зашли на ЧАЭС.
- Постепенно россияне превратили ЧАЭС в военную базу.
- 13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было возобновлено электроснабжение.
- В конце марта на территории ЧАЭС вспыхнули пожары.
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