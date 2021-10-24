В Беларуси коронавирусом болеет каждый седьмой. Сейчас ежедневно умирает по 200 человек - журналистка Наталья Радина

Об этом передает Еспресо.TV.



"На самом деле болеет свыше миллиона человек. Об этом было проведено расследование. И "Белые халаты" (профсоюз белорусских медиков - ред.), их телеграм канал, опубликовал, что по их подсчетам заболели порядка 1 млн 300 тыс. человек на данный момент", - рассказала она в интервью независимому портала Nexta, что вышло сегодня, 24 октября 2021 года.



"Порядка 200 человек сегодня ежедневно умирает от коронавируса", - отметила она.



Соответствующую статистику режим Лукашенко, добавила Радина, умышленно занижает.



"Это огромные цифры. То, что нам говорят власти, эти цифры занижены в 50-60 раз", - сказала Наталия Радина.



"Люди умирают из-за недостатка лекарств, из-за недостатка кислорода. Из-за того, что нет достаточно оборудования. Из-за того, что не обследуются должным образом", - подытожила журналистка.Кроме того, пенсионеров в Беларуси, как она отметила, "не очень-то хотят лечить".После освобождения из тюрьмы Наталья Радина уехала из Беларуси.В настоящее время он живет и работает в Польше.