В Беларуси коронавирусом болеет каждый седьмой. Сейчас ежедневно умирает по 200 человек - журналистка Наталья Радина
Известная белорусская журналистка и оппозиционерка, главный редактор старейшего в стране информационно-аналитического интернет-издания "Хартыя'97" (действует с 1998 года) и в прошлом политзаключенная Наталья Радина озвучила неофициальную ковидную статистку в 9,4-миллионной Республике Беларусь
Об этом передает Еспресо.TV.
"На самом деле болеет свыше миллиона человек. Об этом было проведено расследование. И "Белые халаты" (профсоюз белорусских медиков - ред.), их телеграм канал, опубликовал, что по их подсчетам заболели порядка 1 млн 300 тыс. человек на данный момент", - рассказала она в интервью независимому портала Nexta, что вышло сегодня, 24 октября 2021 года.
"Порядка 200 человек сегодня ежедневно умирает от коронавируса", - отметила она.
Соответствующую статистику режим Лукашенко, добавила Радина, умышленно занижает.
"Это огромные цифры. То, что нам говорят власти, эти цифры занижены в 50-60 раз", - сказала Наталия Радина.
"Люди умирают из-за недостатка лекарств, из-за недостатка кислорода. Из-за того, что нет достаточно оборудования. Из-за того, что не обследуются должным образом", - подытожила журналистка.
Кроме того, пенсионеров в Беларуси, как она отметила, "не очень-то хотят лечить".
Справка
После освобождения из тюрьмы Наталья Радина уехала из Беларуси.
В настоящее время он живет и работает в Польше.
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