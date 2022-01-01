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В Беларуси количество политзаключенных достигло почти 1000 человек

1 января, 2022 суббота
18:47
Мир Беларусь протест

Число политических заключенных в Беларуси увеличилось до 970 человек

Об этом сообщает DW .

По информации белорусского правозащитного центра "Вясна", в декабре 2021 года политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека. В тюрьмах сейчас содержатся 970 политзаключенных, в том числе члены "Весны" и председатель организации Алесь Беляцкий.

В декабре режим Лукашенко в Беларуси продолжал уголовное преследование граждан по политическим мотивам, назначая демонстративно жесткие наказания отдельным политзаключенным, говорится в отчете правозащитников.

Кроме того, не прекращается задержание за участие в мирных акциях протеста и использование бело-красно-белой символики. По данным "Весны", за декабрь суды назначили 29 административных арестов общей продолжительностью 381 день.

"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - отмечается в докладе.

Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси нет ни одного политзаключенного.

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режим Лукашенко
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