В Беларуси количество политзаключенных достигло почти 1000 человек

Об этом сообщает DW .

По информации белорусского правозащитного центра "Вясна", в декабре 2021 года политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека. В тюрьмах сейчас содержатся 970 политзаключенных, в том числе члены "Весны" и председатель организации Алесь Беляцкий.

В декабре режим Лукашенко в Беларуси продолжал уголовное преследование граждан по политическим мотивам, назначая демонстративно жесткие наказания отдельным политзаключенным, говорится в отчете правозащитников.

Кроме того, не прекращается задержание за участие в мирных акциях протеста и использование бело-красно-белой символики. По данным "Весны", за декабрь суды назначили 29 административных арестов общей продолжительностью 381 день.

"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - отмечается в докладе.

Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси нет ни одного политзаключенного.