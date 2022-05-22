В Беларуси хоронят бойцов Лукашенко, ушедших наемниками на войну с Украиной
В Беларуси похоронили оккупантов, которые подписали контракты с российскими частными военными компаниями и воевали против Украины
Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.
"В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК", - отметили в ГУР Минобороны.
Так, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику провели в Марьиной Горке Минской области, где базируется 5-я отдельная бригада специального назначения. В Осиповичах Могилевской области, где базируется 51 смешанная артиллерийская группа, похоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.
"В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", - отметили в украинской разведке.
- 21 мая в составе Вооруженных Сил Украины появился белорусский национальный полк.
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