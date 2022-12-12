В Беларуси к границе с Украиной перебрасывают российскую военную технику, - Гаюн

Об этом информирует Беларускі Гаюн .

"Военно-пропагандистские каналы проинформировали о начале очередного этапа боевого согласования так называемой совместной региональной группировки войск ВС РФ и РБ", - пишет источник.

Сообщается, что первая колонна с военной техникой армии РФ выдвинулась из района полигона "Обуз-Лесневский" Барановичевского района Брестской области в сторону полигона "Брестский" Брестского района.

Перебрасывают российскую технику ближе к границе с Украиной. В том числе 24 единицы: четыре трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника.