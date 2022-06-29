English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Беларуси изучают возможность проведения мобилизации, - Генштаб ВСУ

В Беларуси изучают возможность проведения мобилизации, - Генштаб ВСУ

29 июня, 2022 среда
18:38
война с Россией

На некоторых территориях Беларуси могут произвести мобилизацию населения

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Белоруссии уже проводится проверка приписного состава.

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - говорится в отчете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Белорусь
Ровенщина
Военные новости
Читайте также:
28 июня, 2022 вторник
В Днепре после российского обстрела ищут под завалами людей, разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - ОВА
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
28 июня, 2022 вторник
HIMARS дарят рашистам фестивали огня. Колонка Сергея Згурца
Путин
27 июня, 2022 понедельник
В Москве паника. Массированный ракетный обстрел Украины – ответ на неудачи по всей линии фронта, – военный эксперт Черник
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.35
    Покупка 34.35
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
18:47
Эксклюзив
Закон о недоверии приняли для увольнения Денисовой с должности омбудсмена, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
18:42
Норвегия отказалась пропускать российские грузы на остров Шпицберген, РФ ответила угрозами
18:41
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
18:40
Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ
18:32
Украина арестовала 94 российских контейнеров на 18 млн грн
18:25
Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом
18:06
Россия пригрозила Литве войной из-за "блокады" Калининграда
18:01
В Сумской области пограничники сбили российский ударный дрон со взрывчаткой
18:00
Возможно ли "видеть дальше собственной травмы", если не знаешь, выживешь ли завтра? | Онлайн-проект "Имена собственные"
17:58
Усик и Джошуа провели в Лондоне дуэль взглядов. Видео
17:55
Рашисты повредили газопровод на Запорожье, без газа останутся Энергодар и Мелитополь
17:49
"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда ездили": в перехваченном разговоре оккупант рассказывал об убийствах в Херсоне
17:38
Эксклюзив
Если армия Лукашенко вступит в войну с Украиной, то ее ждет судьба россиян – стать пушечным мясом, – военный эксперт Киричевский
17:38
Сирия заявила о признании "государственности" террористических "ЛДНР", МИД Украины анонсировало официальную реакцию
17:32
Польша начала устанавливать электронные системы наблюдения на границе с Беларусью
17:32
Второй круг Уимблдона: Цуренко победила Калинину в украинском дерби
17:32
В Украину вернулись 144 военнопленных, в том числе 95 защитников Азовстали
17:28
Двух глав общин на Херсонщине удалось освободить из плена оккупантов
17:24
"Варварское нападение": Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу
17:12
Более $30 млрд российских активов заморозила в течение 100 дней международная рабочая группа, созданная странами Запада
16:53
В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"
16:46
"Миллионы стали заложниками грязных игр Москвы": МИД Украины об упреках РФ в сторону Запада по экспорту продовольствия
16:45
Петр Порошенко
Порошенко в интервью Bild: Путин – международный террорист, он ничем не отличается от бен Ладена
16:41
Эксклюзив
Враг затормозил на Востоке, поэтому сеет хаос, обстреливая гражданские объекты, – советник министра внутренних дел Смирнов
16:40
В Херсонской области продолжается ротация российских войск. Новые оккупанты заселяются в дома выехавших украинцев
16:30
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Турция превращается в рай для российских денег, - инвестиционный банкир Фурса
16:28
Россия из "смерча" обстреляла Очаков в Николаевской области
16:25
Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину
16:21
Обновлено
Украина может рассчитывать на НАТО, насколько это потребуется, - генсек Альянса
16:11
Эксклюзив
Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу для НАТО, - Столтенберг
16:10
Эвакуировали подъемным краном: в Николаеве из разрушенного Россией дома спасли лабрадора
16:04
HIMARS
Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS
15:57
Кулеба
России слишком долго потакали: Кулеба призвал ОБСЕ как можно быстрее остановить полномочия РФ
15:42
В Германии заявили, что не готовы конкретизировать гарантии безопасности для Украины
15:26
Китайский космический корабль сделал снимки всей поверхности Марса, включая южный полюс
15:24
Эксклюзив
Владимир Омелян
Западные страны сейчас вкладывают миллиарды долларов в Украину, это, в частности, и средства налогоплательщиков, - дипломат Владимир Омелян
15:18
Эксклюзив
Россияне пытаются привлечь гражданские суда для снабжения боеприпасами на остров Змеиный, - полковник ВСУ Костенко
15:09
Неисправность и "авария": вертолеты россиян самоуничтожаются на временно оккупированных территориях
15:00
Британский миллиардер Бренсон посетил Гостомель
14:59
В небе Одесчины ПВО сбила российскую ракету Х-22
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV