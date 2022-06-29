В Беларуси изучают возможность проведения мобилизации, - Генштаб ВСУ
На некоторых территориях Беларуси могут произвести мобилизацию населения
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Белоруссии уже проводится проверка приписного состава.
"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - говорится в отчете.
- В Гомельской области с 28 июня по 16 июля запланировано проведение военного собрания с военнослужащими. Они должны отработать формирование стрелковых батальонов территориальных войск, а также организацию охраны и обороны объектов.
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