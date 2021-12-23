В Беларуси издание Радио Свобода признали "экстремистским формированием"
В четверг, 23 декабря, Министерство внутренних дел Беларуси признало "экстремистским формированием" группу граждан, объединившихся через интернет-ресурсы Радио Свобода
Об этом сообщает белорусская редакция издания.
"Обновлен перечень организаций, формирований, физических лиц-предпринимателей, имеющих отношение к экстремистской деятельности. Ранее в "экстремизме" обвиняли и другие негосударственные СМИ, освещавшие массовые фальсификации президентских выборов в Беларуси 2020 года и массовые протесты", - говорится в сообщении.
До этого "экстремистскими" признали телеканал "Белсат" и агентство БелаПАН.
Радио Свобода отмечает, что со стороны властей продолжаются преследования работающих в этом медиа журналистов. Кроме того, в 2020 году МИД Беларуси лишил аккредитации всех работников этого издания.
В сообщении добавляют, что 14 июня 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в закон о противодействии экстремизму". В МВД Беларуси отмечают, что создателям, организаторам и участникам экстремистских группировок грозит до 7 лет лишения свободы.
- Напомним, в декабре 2021 года Центральный районный суд Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию канала Радио Свобода Беларусь в Telegram, а также его аналоги в соцсетях и YouTube.
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