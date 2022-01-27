В Беларуси издание "Наша Нива" признали экстремистским
Самопровозглашенные белорусские власти признали "экстремистским формированием" коллектив редакции независимой газеты "Наша Нива"
Об этом заявило МВД Беларуси.
Экстремистским формированием признана группа граждан из числа "Сородичи" (газета "Наша Нива"), которая объединилась с помощью интернет-ресурсов, в частности в социальных сетях и мессенджерах
По информации МВД, был обновлен список организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
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