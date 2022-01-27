В Беларуси издание "Наша Нива" признали экстремистским

Об этом заявило МВД Беларуси.



Экстремистским формированием признана группа граждан из числа "Сородичи" (газета "Наша Нива"), которая объединилась с помощью интернет-ресурсов, в частности в социальных сетях и мессенджерах



По информации МВД, был обновлен список организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В конце ноября 2021 года самопровозглашенные власти Беларуси признали экстремистскими Telegram-канал "Нашей Нивы" и его аккаунты в других соцсетях. Решение принял суд Центрального района Минска по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

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