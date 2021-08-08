В Беларуси из школьной программы убрали Алексиевич и Солженицына

Об этом со ссылкой на минскую газету Наша Нива рассказывает Еспресо.TV .



Ее имя сейчас не упоминается в перечне "русскоязычной литературы Беларуси".



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Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата - Александра Солженицына, тогда как еще в прошлом изучался его произведение "Один день Ивана Денисовича". А еще раньше - "Матрёнин двор".

Напомним, Алексиевич не считает Александра Лукашенко законным главой белорусского государства, из-за чего она вынуждена была уехать за границу.