В Беларуси из школьной программы убрали Алексиевич и Солженицына
Из белорусской школьной программы по русской литературе для 11 классов убрали изучение творчества нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Об этом со ссылкой на минскую газету Наша Нива рассказывает Еспресо.TV .
Ее имя сейчас не упоминается в перечне "русскоязычной литературы Беларуси".
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Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата - Александра Солженицына, тогда как еще в прошлом изучался его произведение "Один день Ивана Денисовича". А еще раньше - "Матрёнин двор".
- Напомним, Алексиевич не считает Александра Лукашенко законным главой белорусского государства, из-за чего она вынуждена была уехать за границу.
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