В Беларуси исчезла уехавшая к сестре украинка - СМИ
Наталья Захаренко, жительница Чернигова, исчезла в Беларуси после того, как отправилась к своей сестре в Мозырь. С 17 июля ее родственники не могут связаться с ней
Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Сообщается, что женщина пересекла польско-белорусскую границу и исчезла.
"С ней нет связи, по крайней мере, с 17 июля. Телефоны – белорусский и украинский – не отвечают. До сих пор она регулярно ездила в Беларусь через Польшу", – рассказал знакомый женщины.
По информации близких к Захаренко людей стало известно, что до 2021 года Наталья часто посещала Беларусь. Там она занималась торговлей на гомельском рынке, продавая специи, туалетную бумагу, горчицу и другую украинскую продовольственную и промышленную продукцию.
"На нашем Центральном рынке ее все знали, но она два года не появлялась. Понятно почему. Идет война, граница закрыта, из-за Польши невыгодно возить те же специи и разные мелочи", - рассказала на условиях анонимности женщина, которая до сих пор торгует на гомельском рынке.
С 2022 года Наталья занималась транспортировкой передач и документов, а также помогала людям пересекать границу между Украиной, Польшей и Беларусью. Она активно общалась в транспортных чатах и ее услугами пользовались многие.
Знакомые предполагают, что женщину могли задержать силовики из-за ее частых поездок из Чернигова в Мозырь.
В Мозырьском изоляторе временного содержания и СИЗО Гомеля не ответили на вопрос о возможном аресте украинки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное