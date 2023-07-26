В Беларуси исчезла уехавшая к сестре украинка - СМИ

Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что женщина пересекла польско-белорусскую границу и исчезла.

"С ней нет связи, по крайней мере, с 17 июля. Телефоны – белорусский и украинский – не отвечают. До сих пор она регулярно ездила в Беларусь через Польшу", – рассказал знакомый женщины.

По информации близких к Захаренко людей стало известно, что до 2021 года Наталья часто посещала Беларусь. Там она занималась торговлей на гомельском рынке, продавая специи, туалетную бумагу, горчицу и другую украинскую продовольственную и промышленную продукцию.

"На нашем Центральном рынке ее все знали, но она два года не появлялась. Понятно почему. Идет война, граница закрыта, из-за Польши невыгодно возить те же специи и разные мелочи", - рассказала на условиях анонимности женщина, которая до сих пор торгует на гомельском рынке.

С 2022 года Наталья занималась транспортировкой передач и документов, а также помогала людям пересекать границу между Украиной, Польшей и Беларусью. Она активно общалась в транспортных чатах и ее услугами пользовались многие.

Знакомые предполагают, что женщину могли задержать силовики из-за ее частых поездок из Чернигова в Мозырь.

В Мозырьском изоляторе временного содержания и СИЗО Гомеля не ответили на вопрос о возможном аресте украинки.