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В Беларуси идет боевая подготовка подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы боевых действий в Украине, - Генштаб

26 июня, 2023 понедельник
19:48
Война с Россией

В Беларуси на полигонах идет боевая подготовка и слаживание подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые затем отправят в районы ведения боевых действий на территории Украины

Об этом 26 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что противник продолжит сосредоточивать свои усилия на трех восточных направлениях: Лиманском, Бахмутском и Марьинском. За сутки там произошло более 35 боевых столкновений.

За сутки враг нанес 36 авиаударов и 17 ударов из РСЗО по территории Украины

В течение суток российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, в результате которого украинские защитники уничтожили две крылатые ракеты "калибр" и семь ударных беспилотников Shahed-136/131. Также враг атаковал четырьмя беспилотниками с северного направления, они были уничтожены.

Кроме того, за сутки россияне нанесли 36 авиаударов и 17 раз обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области; Сорокино, Коренок, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Пильная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области; Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг производил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожево, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львов, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Волшебное Херсонской области и Очаков.

ВСУ за сутки поразили пункт управления и совершили 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника

За сутки авиация сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

  • 26 июня Силы обороны вернули село Ровнополь Донецкой области под контроль Украины.
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