В Беларуси формируют российско-белорусскую группировку войск, - Генштаб
На территории Беларуси совместно с Россией продолжают формировать группировку войск
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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Также в Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противникам авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны.
- 27 октября в Генштабе предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
- 30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают перебрасывают войска на территорию Беларуси. Среди прочих, на территорию РБ прибыли и кадыровцы.
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