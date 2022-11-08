Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия не сможет сформировать ударный кулак для наступления из Беларуси, - военный эксперт Ступак

Также в Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противникам авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны.

27 октября в Генштабе предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают перебрасывают войска на территорию Беларуси. Среди прочих, на территорию РБ прибыли и кадыровцы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb