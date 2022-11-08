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В Беларуси формируют российско-белорусскую группировку войск, - Генштаб

8 ноября, 2022 вторник
08:24
война с Россией

На территории Беларуси совместно с Россией продолжают формировать группировку войск

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противникам авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны.

  • 27 октября в Генштабе предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
  • 30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают перебрасывают войска на территорию Беларуси. Среди прочих, на территорию РБ прибыли и кадыровцы.

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