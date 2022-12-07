В Беларуси для чиновников и военных планируют ввести смертную казнь за "госизме"

Об этом сообщили в Палате представителей национальной безопасности РБ.

Депутаты в Беларуси приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагают "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, совершенному лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего" .

Кроме того, депутаты планируют ввести ответственность за распространение ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и военные формирования, военизированные организации Республики Беларусь. Как говорится в сообщении, введение такой правовой нормы будет действенной превентивной мерой распространения заведомо ложной и не соответствующей действительности информации о белорусской армии и других "силовых структурах".

Весной этого года белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране смертной казни за покушение на совершение теракта.