В Беларуси для чиновников и военных планируют ввести смертную казнь за "госизме"
Новым законом в Беларуси планируют усилить ответственность за "сдерживание" и "демонстрацию решительной борьбы и предательством государству"
Об этом сообщили в Палате представителей национальной безопасности РБ.
Депутаты в Беларуси приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагают "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, совершенному лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего" .
Кроме того, депутаты планируют ввести ответственность за распространение ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и военные формирования, военизированные организации Республики Беларусь. Как говорится в сообщении, введение такой правовой нормы будет действенной превентивной мерой распространения заведомо ложной и не соответствующей действительности информации о белорусской армии и других "силовых структурах".
- Весной этого года белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране смертной казни за покушение на совершение теракта.
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