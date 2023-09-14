В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК Вагнера: спутниковые снимки
В селе Цель близ Осиповичей продолжается расформирование лагеря ЧВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа убрали около 60 больших военных палаток
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на сервис Planet Labs.
Сообщается, что за 23 дня августа демонтировано не менее 101 большой военной палатки. В последующие дни до 9 сентября было разобрано около 60, которые вмещают около тысячи человек.
Начало демонтажа лагеря Вагнера в селе Цель было зафиксировано на спутниковом снимке от 1 августа. То есть с начала августа там расформировали не менее 160 жилых палаток из примерно 273, которые там были. Это около 3000 мест для наемников Вагнера, если считать по 20 человек в палатке.
Фото: Радио Свобода
Снимок показывает, что палатки сняты одновременно во всех частях лагеря. В северной части транспорт был перенесен со стоянки на место палаток. Причина сейчас неизвестна. В то же время, количество техники не изменилось.
Фото: Радио Свобода
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.
После гибели предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина наемники начали покидать Беларусь. В то же время в РФ заявили, что ЧВК будет расформирована, а отдельным наемникам предложат заключить контракты с минобороны России.
"Группа Вагнера перестанет существовать. Бойцы смогут пойти "на гражданку" или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-либо вооруженных людей, которые не подчинены государству. В результате это привело к мятежу. Мы были на меже гражданской войны", - говорил депутат госдумы РФ генерал Виктор Соболев.
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