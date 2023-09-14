В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК Вагнера: спутниковые снимки

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на сервис Planet Labs.

Сообщается, что за 23 дня августа демонтировано не менее 101 большой военной палатки. В последующие дни до 9 сентября было разобрано около 60, которые вмещают около тысячи человек.

Начало демонтажа лагеря Вагнера в селе Цель было зафиксировано на спутниковом снимке от 1 августа. То есть с начала августа там расформировали не менее 160 жилых палаток из примерно 273, которые там были. Это около 3000 мест для наемников Вагнера, если считать по 20 человек в палатке.

Фото: Радио Свобода

Снимок показывает, что палатки сняты одновременно во всех частях лагеря. В северной части транспорт был перенесен со стоянки на место палаток. Причина сейчас неизвестна. В то же время, количество техники не изменилось.

Фото: Радио Свобода

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

После гибели предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина наемники начали покидать Беларусь. В то же время в РФ заявили, что ЧВК будет расформирована, а отдельным наемникам предложат заключить контракты с минобороны России.

"Группа Вагнера перестанет существовать. Бойцы смогут пойти "на гражданку" или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-либо вооруженных людей, которые не подчинены государству. В результате это привело к мятежу. Мы были на меже гражданской войны", - говорил депутат госдумы РФ генерал Виктор Соболев.